У роботі «Київстару» стався масштабний збій — Finance.ua

У роботі «Київстару» стався масштабний збій Вчора 12:49 — Технології&Авто

У роботі «Київстару» стався масштабний збій

Чимала кількість абонентів скаржиться на збої у роботі «Київстар». Відомо, що існують проблеми з поповненням рахунку, дзвінками та іншими сервісами. У компанії підтверджують складнощі в роботі послуг.

Проблеми у роботі мережі оператора «Київстар» тривають з понеділка 31 жовтня, попри те, що компанія не підтвердила збої у понеділок. Водночас низка користувачів скаржиться на неналежну роботу мережі вже другу добу. Нова хвиля проблем почалася у вівторок, 1 листопада.

Неможливо поповнити рахунок

Наразі невідомо, з чим саме пов’язані складнощі у роботі послуг, однак у компанії зазначають, що все через тимчасові обмеження в інформаційних системах компанії.

«У зв`язку з тимчасовими обмеженнями в інформаційних системах компанії можуть виникати короткочасні складнощі із поповненням рахунку. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Ми працюємо над їх якнайшвидшим усунення і рекомендуємо повторити спробу поповнення через годину», — відповіли представники оператора в коментарі абонентки у твітері, яка скаржилася на проблеми з поповненням рахунку.

Водночас наразі неможливо точно зазначити, коли саме послуги компанії запрацюють у штатному режимі.

Телеканал 24 За матеріалами:

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