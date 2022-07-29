У Рівному підвищили ціну на проїзд — Finance.ua
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У Рівному підвищили ціну на проїзд

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Місцева влада у Рівному вирішила підвищити вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Суспільне».
З першого серпня вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах у Рівному підвищиться. Ціна стане 12 гривень замість 8 гривень та 8 гривень замість 6 гривень відповідно. Таке рішення затвердив виконком на черговому засіданні.
Профільне управління взагалі планувало тариф на рівні 14 гривень за проїзд у маршрутці та 10 гривень за проїзд у тролейбусі. Проте посадовці знайшли компроміс посилаючись на певну стабілізацію з пальним на ринку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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