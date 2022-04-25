У рф зростає дефіцит дорогих ліків — Finance.ua

У рф зростає дефіцит дорогих ліків

Вчора 13:27 — Світ

У рф зростає дефіцит дорогих ліків

На початок квітня МОЗ рф майже вичерпало передбачений на цей рік бюджет на закупівлю ліків у рамках держпрограми за 14 високовитратними нозологіями — дефіцит фінансування програми росте.

Про це пише «Комерсант».

«На початок квітня МОЗ майже вичерпало передбачений на цей рік бюджет на закупівлю ліків у рамках держпрограми за 14 високовитратними нозологіями. Але закрити повністю потреби в коштах не вдалося, тому структура міністерства оголосила додаткові держзакупівлі на 23 млрд руб. за рахунок грошей, виділених на 2023-2024 роки. Дефіцит фінансування програми наростає: минулого року уряду вже довелося виділити додатково 9 млрд руб.», — йдеться у статті.

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Згідно із матеріалами держзакупівель, ФКУ «Федеральний центр планування та організації лікарського забезпечення громадян» МОЗ рф готове витратити на покупку ліків для лікування гемофілії, онкогематологічних захворювань та розсіяного склерозу цього року 23 млрд руб. із коштів, закладених до бюджету 2023-2024 років.

«Ці захворювання входять до програми «14 високовитратних нозологій», — пише видання.

Така практика пов’язана з недофінансуванням програми, каже співголова Всеросійської спілки пацієнтів (ВСП) Юрій Жульов.

У 2021 році ВСП оцінював дефіцит програми з урахуванням необхідності завчасних закупівель на перший квартал наступного року в 20 млрд руб.

У МОЗ рф повідомили, що закупівлі по 14 ВЗН проводяться відповідно до заявленої потреби регіонів, «у тому числі з метою забезпечення перехідного залишку на наступні періоди». Усі пацієнти будуть забезпечені у повному обсязі, запевняяють у міністерстві.

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