У рф запропонували ввозити техніку Apple та авто Tesla в рамках паралельного імпорту — Finance.ua
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У рф запропонували ввозити техніку Apple та авто Tesla в рамках паралельного імпорту

Вчора 19:36Світ
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Міністерство промисловості та торгівлі рф підготувало перелік продукції, яку пропонується ввозити до росії в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.
Про це повідомляють"Ізвестія", посилаючись на копію наказу Мінпромторгу рф.
Відомство запропонувало продавати без дозволу правовласника понад 50 груп товарів понад 200 брендів. Суттєве місце в переліку посіли автомобілі, зокрема Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer.
До списку також увійшли двигуни Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.
Також міністерство запропонувало дозволити паралельний імпорт телефонів та техніки Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, побутової техніки Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, ігрових приставок PlayStation, X-Box, Nintendo.
У переліку згадується обладнання для видобутку корисних копалин, електроенергетики, залізничного й судноплавного транспорту, сільського господарства, лісопереробки та інших галузей.
У міністерстві промисловості зазначили, що документ перебуває на реєстрації в мін’юсті рф.

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За матеріалами: Mind
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