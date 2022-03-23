У рф впала кількість виданих споживчих кредитів на 60-75% — Finance.ua
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У рф впала кількість виданих споживчих кредитів на 60-75%

Вчора 15:13
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Після 24 лютого почалося стрімке падіння видачі споживчих кредитів. Кількість заявок позичальників знизилася вдвічі, видачі впали ще більше — на 60-75%.
«Клієнти не готові брати кредити за високими ставками (від 20%), а банки посилюють ризик-політику на тлі нестабільної ситуації з доходами населення», — зазначає видання. Таким чином, доходи банків можуть знизитися на 30–40% за підсумками року.
28 лютого Банк росії підняв ключову ставку з 9,5% до 20%, що призвело до зростання ставок за всіма основними банківськими продуктами, у тому числі і кредитами.
Через санкції російські банки можуть потребувати підтримки з боку держави та власників на 3,5 трлн руб. у 2022–2023 роках. За актуальним міжбанківським курсом це понад 3,3 мільярда доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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