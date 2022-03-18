У рф відстежуватимуть біткойн-транзакції на тлі валютних обмежень — Finance.ua

У рф відстежуватимуть біткойн-транзакції на тлі валютних обмежень

Вчора 05:33 — Фінтех і Картки

16 березня ЦБ рф випустив інформаційний лист, в якому рекомендував банкам звертати особливу увагу на операції клієнтів, пов’язані з криптовалютами.

Регулятор наказує ретельно контролювати будь-які «аномалії в транзакційній активності» клієнтів, зміни характеру споживчих та інвестиційних витрат. Серед іншого до цієї категорії віднесено:

не характерне для приватного споживання зростання обсягів та однотипність операцій, пов’язаних з придбанням товарів з можливістю наступного перепродажу;

операції з виведення коштів за кордон;

операції, пов’язані з цифровою валютою.

Це також стосується операцій фізичних та юридичних осіб, що здійснюються в обхід валютних обмежень, та виведення активів організаціями з недружніх країн Росії. Зараз у цьому списку 48 держав, включаючи США, Велику Британію та всі країни ЄС.

«У таких випадках банкам рекомендується провести поглиблену перевірку щодо клієнта, розглянути питання про відмову у здійсненні операції та кваліфікації її як підозрілої», — йдеться в інформаційному листі.

Як пишуть російські ЗМІ, зазначені заходи спрямовані на зниження ризику здійснення операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

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