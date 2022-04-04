У рф ритейлери та ресторатори призупиняють відкриття нових точок — Finance.ua
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У рф ритейлери та ресторатори призупиняють відкриття нових точок

Вчора 20:46
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У рф великі ритейлери та ресторани призупинили або відмовилися від відкриття нових точок через проблеми з постачанням нового обладнання.
Про це пишуть «Известия» із посиланням на джерела на ринку.
Так, відкриття нових магазинів призупинили X5 Retail Group (мережі «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магніт», «Діксі» Gloria Jeans, 12storeez та низка інших ретейлерів. Джерела видання пояснили це перебоями у постачанні обладнання для торгових приміщень, у тому числі холодильників та кас.
«Багато нових контрактів із орендодавцями цього року зірвалося. Наприклад, „Перекресток“ призупинив відкриття шести магазинів у торгових центрах, Polaris та „Доктор Столетов“ також відмовилися відкривати нові точки», — підтвердила голова ретейл-департаменту CBRE у Росії Марина Малахатько.
Вона зазначила, що те саме відбувається і з ресторанами: наприклад, мережа «Хачапурі» поставила на паузу відкриття свого закладу в ТЦ «Океанія».
Віце-президент Федерації готельєрів та рестораторів Сергій Миронов визнав, що компанії справді не можуть отримати імпортне обладнання у строк, хоча все вже оплачено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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