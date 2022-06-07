У рф придумали, як російські банки можуть отримати доступ до заморожених коштів — Finance.ua

У рф придумали, як російські банки можуть отримати доступ до заморожених коштів

Вчора 18:00 — Світ

У росії вигадали схему, як державним банкам обійти західні санкції та отримати доступ до заморожених активів.

Для цього пропонується створювати окремі компанії та перекладати на них певні зобов’язання.

Як повідомили російські ЗМІ, план вигадали в Мінекономрозвитку рф. У ньому зазначено, що державні банки зможуть виділити окрему компанію та перевести на неї заморожене майно та інші активи. На цю фірму перекладуть зобов’язання перед іноземними особами з «недружніх держав».

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Компанії платитимуть за допомогою заблокованих коштів, завдяки чому банки з рф отримають доступ до використання цих грошей та обійдуть санкції.

За словами старшого партнера ФБК Legal Олександра Єрмоленка, іноземні кредитори вимагатимуть кошти з юридичних осіб, на які переклали зобов’язання. А банки не будуть задіяні в судових процесах чи арештах. Єрмоленко назвав схему цілком законною.

Нагадаємо, в багатьох західних країнах присутні заморожені російські активи:

у Франції загальна сума перевищила $23 млрд,

у Швейцарії — $7,5 млрд,

у США — понад $300 млрд. Штати вже розглядають можливість передати Україні заморожені гроші.

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