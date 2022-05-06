У рф почало падати виробництво меблів: очікують падіння продажів на 50% — Finance.ua

У рф почало падати виробництво меблів: очікують падіння продажів на 50%

Вчора 20:34

З березня у рф обсяги виробництва меблів почали скорочуватися, серед причин — зниження витрат споживачів та звуження каналів збуту після припинення роботи IKEA.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.

Так, за підсумками березня виробництво меблів у росії знизилося на 3% рік до року, до 4,3 млн умовних одиниць продукції, підрахувала Асоціація підприємств меблевої та деревообробної промисловості (АМДПР).

«Березень обнулив усі наші попередні прогнози про подальше стабільне зростання», — заявив президент асоціації Олександр Шестаков.

При цьому, вартість меблів у січні-березні зросла в середньому на 12,5%. Російські виробники залежать від імпорту комплектуючих, включаючи фурнітуру, лаки, фарби, тканини, які зросли в ціні через порушення логістики, пояснює Шестаков.

В асоціації прогнозують зростання вартості локальної продукції не менш як на 30%.

В АМДПР за підсумками 2022 року чекають зниження обсягу продажу меблів у грошах на 50% у рамках стрес-сценарію. Це може статися не тільки через скорочення платоспроможного попиту, але і через припинення роботи в рф шведської IKEA.

На продукцію, вироблену IKEA в росії, припадало 5% від загального обсягу всього випуску, з яких 80% експортувалося, зазначає Шестаков. Але, за його словами, збувати свою продукцію російським підприємствам, які виготовляли меблі для ритейлера, стало складніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.