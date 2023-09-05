У рф оштрафували Tinder і Twitch за відмову локалізувати дані — Finance.ua
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У рф оштрафували Tinder і Twitch за відмову локалізувати дані

Світ
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У рф оштрафували Tinder і Twitch за відмову локалізувати дані
У рф оштрафували Tinder і Twitch за відмову локалізувати дані
Російський суд оштрафував групу Match Group, яка керує сервісом знайомств Tinder на 104 тис дол і стрімінговий сервіс Twitch на 135 тис дол за повторну нездатність локалізувати дані відповідно до законодавства рф.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що стримінговий відеосервіс Twitch було оштрафовано на 13 млн рублів (135 тис дол) за повторну відмову локалізувати персональні дані російських користувачів у базах даних на території рф.
За відповідне правопорушення суд також оштрафував групу Match Group, яка керує сервісом знайомств Tinder на 10 млн руб (104 тис дол).

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Уперше російський суд оштрафував Twitch і Tinder за відмову локалізувати дані влітку 2022 року. В обох випадках штрафи склали по 2 млн рублів.
Закон «Про персональні дані» зобов’язує російські та іноземні компанії зберігати особисту інформацію росіян тільки на території рф. Вимога застосовується до іноземних компаній, які не мають фізичної присутності в росії. Відмова від виконання приписів законодавства може загрожувати ресурсам блокуванням на території росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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