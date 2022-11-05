У рф офіційно визнали падіння реальних доходів населення третій квартал поспіль — Finance.ua
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У рф офіційно визнали падіння реальних доходів населення третій квартал поспіль

Казна та Політика
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У 3 кварталі 2022 року зниження реальних наяних доходів населення рф становило 3,4% у річному вимірі.
Про це пише «Интерфакс» із посиланням на дані Росстату.
У 2 кварталі року показник скоротився на 0,8% у річному вимірі, в 1 — на 1,2%.
Загалом за січень-вересень 2022 року реальні наявні доходи населення рф знизилися на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані Росстату.
При цьому Мінекономрозвитку рф прогнозує зниження реальних наявних доходів населення рф на 2,2% у 2022 році з подальшим зростанням на 1,6% у 2023 році.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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