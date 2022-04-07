У рф очікують падіння ринку страхування через відхід іноземних компаній — Finance.ua

У рф очікують падіння ринку страхування через відхід іноземних компаній

Вчора 13:41 — Страхування

У рф ринок страхування може серйозно скоротитись за рахунок зниження зборів по добровільному страхуванню.

Про це пише «Комерсант» із посилання на учасників ринку.

Так, експерти очікують, що цей сегмент зменшиться на 10-30% на тлі зростання відсоткових ставок, відходу іноземних компаній та зниження затребуваності у клієнтів.

Зазначається, що найбільше постраждає банківське страхування, страхування тих, хто виїжджає за кордон, та відповідальності.

Меншою мірою зниження торкнеться автокаско та добровільного медичного страхування, які компенсуватимуть втрату попиту зростанням вартості.

За оцінкою керуючого директора страхових рейтингів агентства «Експерт РА» Олексія Яніна, обсяг страхових премій у сегменті добровільного страхування за рік може знизитися на 10-20%, тоді як обсяг сегмента обов’язкового страхування залишиться на рівні минулого року або скоротиться незначно.

У «Совкомбанку страхуванні» очікують зниження добровільного страхування на 15-30% залежно від ситуації в рф.

До речі, на Finance.ua діють такі сервіси страхування, якми ви можете скористатися онлайн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.