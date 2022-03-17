У рф дорожчає Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34% — Finance.ua

У рф дорожчає Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%

Вчора 12:19 — Світ

У рф дорожчає Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%

Ціни на iPhone у росії за останні три тижні піднялися на 24–34%, на планшети — на 13–34%, на моделі ноутбуків Apple — на 46–142%.

Про це випливає з дослідження Price.ru, повідомляє kommersant.

"Максимально злетіли ціни на ноутбуки Apple, оскільки в Росії багато професій, від продуктових дизайнерів до аналітиків, які працюють на операційній системі iOS.

Так, ми бачимо, що деякі моделі подорожчали в 2-2,4 рази, наприклад, середня ціна MacBook Pro MK1E3 склала рекордні 480,1 тис. рублів, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тис. рублів", — йдеться в дослідженні.

З усієї продукції Apple найменше подорожчали планшети, ціна на них збільшилася на 13–34%. З них найсильніше подорожчав iPad Pro 12.9 128GB — на 34%, досягнувши 131 тис. руб. Найменше з планшетів подорожчав iPad Pro 11 128GB, зараз він коштує 85,8 тис. руб.

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