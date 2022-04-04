У рф до 50% позичальників отримують відмови у кредитних канікулах — Finance.ua
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У рф до 50% позичальників отримують відмови у кредитних канікулах

Вчора 10:36Кредит&Депозит
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У рф позичальники почали скаржитись на труднощі з отриманням кредитних канікул, домогтися їх надання вдається меншості громадян, які звернулися.
"Як показало опитування банків з топ-30, кількість клієнтів, які за перший місяць набрання чинності поправок до закону про кредитні канікули звернулися із заявою про надання цієї пільги, становить уже десятки тисяч.
Так, у ВТБ за березень отримали близько 7 тис заявок. У Райффайзенбанку говорять про 3,5 тис заявок, із яких задоволено приблизно половину. Пошта-банк «підключив канікули» понад 3 тис клієнтів (кількість звернень не уточнюється).
У Росбанку кажуть, що за березень отримали 1,2 тис заявок, з яких понад 370 — задовольнили. У ПСБ схвалили 45% із отриманих понад 500 звернень. Найбільший на ринку роздрібного кредитування Сбербанк даних про звернення не розкрив. На думку експертів та конкурентів, кількість заявок у банку могла досягти десятків тисяч", — пише видання.
Таким чином, виходячи із даних банків, задовольняється лише 30-50% заявок на канікули.
У ЦБ визнають, що регулятор вже почав отримувати скарги позичальників, пов’язані з наданням кредитних канікул, хоча «поки що їхня кількість незначна». У проєкті ОНФ «За права позичальників» також кажуть, що «спостерігають скарги клієнтів банків через складнощі з отриманням канікул».
Кредитні канікули поширюються на іпотеку, споживчі кредити, автокредити, борги кредитних карток. Тривалість пільгового періоду становить від 1 до 6 місяців. Скористатися кредитними канікулами можна один раз у кожному договорі.
Самі банкіри називають кілька основних причин відмови у канікулах.
«У Райффайзенбанку пояснюють переважну більшість відмов (95%) тим, що кредит не підходить під умови програми, зокрема сума перевищує максимальну, встановлену у законі, або дохід знизився менш ніж на 30%. У „Ренесанс Кредиті“ додають, що банк може відмовити, якщо клієнт перебуває у простроченні, що виникло до 1 березня. В „Уралсібі“ кажуть, що причиною відмови може бути наявність діючих іпотечних канікул», — резюмує «Комерсант».
За матеріалами: Економічна Правда
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