У рф дефіцит крейдованого паперу для книжок через санкції становитиме 40% — Finance.ua
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У рф дефіцит крейдованого паперу для книжок через санкції становитиме 40%

Вчора 22:22Фондовий ринок
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Дефіцит крейдованого паперу в Росії, спричинений санкціями ЄС, становитиме 40%: такий папір використовується для друкарства і переважно імпортується з-за кордону, а на Європу припадає 70% поставок.
У відомстві не уточнили, на підставі яких даних зроблено розрахунки. Міністерство рекомендувало видавцям використовувати російські сорти офсетного паперу або заміщати дефіцит, імпортуючи крейдований папір з інших регіонів, насамперед із Китаю.
"Крейдований папір використовується для друку книг високої якості з ілюстраціями, а також газетної, журнальної продукції та реклами.
За даними члена правління Союзу підприємств друкованої індустрії Тетяни Іванової, на такий папір припадає близько третини книг, що випускаються в росії. За її словами, у 2020 році до 85% крейдованого паперу в країні імпортувалося з-за кордону, а на Європу припадало понад 70% постачань. Розрахунки за 2021 рік Союз ще не робив, але співвідношення збереглося, зазначили в об’єднанні", — йдеться у статті.
За словами учасників ринку, збільшення імпорту китайського паперу призведе до подорожчання матеріалу «в два з лишком рази» у доларовому еквіваленті як через складнішу логістику, так і вищу відпускну ціну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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