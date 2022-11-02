У разі найгіршого варіанту у Києві розгорнуть 1000 пунктів обігріву – Кличко — Finance.ua
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У разі найгіршого варіанту у Києві розгорнуть 1000 пунктів обігріву – Кличко

Енергетика
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У разі найгіршого варіанту у Києві розгорнуть 1000 пунктів обігріву – Кличко
У разі найгіршого варіанту у Києві розгорнуть 1000 пунктів обігріву – Кличко
У випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.
Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка.
Мер повідомив, що розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший — «коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання».
«На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу», — зазначив Кличко.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців вже зараз почати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.
«Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці повинні готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного», — зазначив глава уряду.
За його словами, Україна продовжує домовлятися з союзниками про збільшення постачання обладнання для відновлення інфраструктури, а також мобільних джерел живлення та обігріву.
«Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали „Укренерго“ обладнання останні 8 місяців.Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру», — заспокоїв Шмигаль.
Нагадаємо, у вівторок Президент Володимир Зеленський повідомив, що через енергетичний тероризм з боку росії пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
За матеріалами:
Економічна Правда
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