У рамках програми релокації бізнесу Мінекономіки опрацювало понад тисячу заявок — Finance.ua

У рамках програми релокації бізнесу Мінекономіки опрацювало понад тисячу заявок

Вчора 14:29 — Казна та Політика

Безпечні регіони активно приймають до себе підприємства з тих областей, де сьогодні тривають бойові дії.

Наразі в рамках програми релокації Міністерством економіки опрацьовано більше тисячі заявок на розміщення потужностей бізнесу.

Найчастіше прихисток дають Закарпатська, Львівська та Чернівецька області, також активно, але трохи рідше бізнес переміщується до Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Місцева влада активно задіяна в пошуку майданчиків для підприємств, розселенні працівників, налагодженні логістики.

А для того, аби усі учасники процесу релокації могли вільно контактувати один з одним, запущена платформа цифрової взаємодії.

Понад 400 підприємств вже переїхали, а 216 з них вже відновили свою роботу. Тобто вони зберегли свої потужності, перевезли трудові колективи, налагодили діяльність на новому місці.

Ще для близько 500 підприємств вже підібрані майданчики, зараз вони знаходяться на різних стадіях транспортування «Укрзалізницею», «Укрпоштою», або власними ресурсами (з компенсацією).

Програма релокації створює точки росту для української економіки і захищає промисловий потенціал держави. Після завершення бойових дій одним із пріоритетних завдань Уряду буде повернення релокованих підприємств до своїх рідних регіонів, де вони відіграватимуть важливу роль у відродженні економічної активності.

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