У Раді запропонували запровадити безкоштовний проїзд для ВПО на період воєнного стану — Finance.ua

У Раді запропонували запровадити безкоштовний проїзд для ВПО на період воєнного стану
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо запровадження безкоштовного проїзду для внутрішньо переміщених осіб на період дії воєнного стану (№ 8020).
Текст законопроекту групи депутатів оприлюднено на сайті парламенту.
Що пропонують
Встановити, що у період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внутрішньо переміщені особи мають право на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами міського пасажирського транспорту, автобусами приміських і міжміських маршрутів, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним транспортом.
Для цього необхідно пред’явити довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.
Забезпечення цього права внутрішньо переміщеної особи покладається в межах своїх повноважень на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Довідка Finance.ua:
- фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку);
- столиця сформує фонд житла територіальної громади. Це стане альтернативою для містян, які не мають фінансової можливості придбати житло. При здачі в оренду цього житла перевага надаватиметься сім’ям учасників бойових дій в Україні, особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, та киянам, які бажають поліпшити свої житлові умови.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
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