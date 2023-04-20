У Раді запропонували повернути з 1 липня перевірки на митниці — Finance.ua
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У Раді запропонували повернути з 1 липня перевірки на митниці

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У Верховній раді зареєстрований проект змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митного контролю у період дії воєнного стану. Проект подали народні депутати з фракції «Слуга народу» Олександр Сова та Данило Гетманцев (голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 9224.
Проектом закону пропонується з 1 липня 2023 року відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок (зустрічних звірок) дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Перевірки стосуватимуться своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.
Також планується установити, що у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів після податкового повідомлення-рішення, адміністративні стягнення за порушення митних правил не накладаються протягом воєнного стану.
Як зазначається пояснювальній записці, з березня 2022 року в Україні зупинено проведення митними органами документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.
«Документальні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів є однією із форм митного контролю, під час якої перевіряються дані митних декларацій та відомості у них. Проте на сьогодні митні органи позбавлені можливості здійснювати одну із форм митного контролю, обов’язковість якої визначено умовами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур», — йдеться в документі.
Нагадаємо, в січні Кабінет Міністрів подав до Верховної ради проект закону щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Документом пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни, а також повернути податкові перевірки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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