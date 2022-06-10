У Раді визнали роботу Митниці «незадовільною» і рекомендують зміну керівництва — Finance.ua
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У Раді визнали роботу Митниці «незадовільною» і рекомендують зміну керівництва

Вчора 15:33Казна та Політика
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Податковий комітет Верховної Ради визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував уряду «прийняти відповідні кадрові рішення».
Про це йдеться у проєкті рішення засідання комітету від 9 червня за підсумками заслуховування керівництва Державної митної служби.
Зауважується, що на засіданні, яке пройшло 18 травня в онлайн-режимі, не був присутній в.о. Голови Митниці Вячеслав Демченко. Він пояснив, що був у відрядженні через зустріч із керівниками митної адміністрації Румунії на наступний день, але комітет визнав таку причиною неповажною.
На Комітеті обговорювали повідомлення про випадки контрабанди та схем із ввезенням комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги, запобігання зловживанням.
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Зрештою, Комітет визнав роботу Митниці незадовільною через проблеми в організації роботи з передачі на потреби Збройних Сил конфіскованого майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави. Також нардепи звернули увагу на проблеми щодо контролю за дотриманням правил переміщенням валютних цінностей.
Крім того, на зустрічі обговорили боротьбу з незаконним переміщенням товарів через кордон, зокрема — випадки викриття контрабанди тютюнових виробів.
Увагу звернули і на роботу керівників регіональних митниць. «Натомість протягом останніх 3-х місяців в ЗМІ, у тому числі на офіційних веб-ресурсах правоохоронних органів, неодноразово поширювалася інформація щодо наявності зловживань, корупційних проявів у діях посадових осіб Одеської, Закарпатської та Волинської митниць», — йдеться у висновку Комітета.
Відтак нардепи вважають, що інформація щодо можливих зловживань «підриває рівень довіри суспільства не лише до посадових осіб митних органів, їх неупередженості та авторитету, а й взагалі до державної влади в Україні».
Отже, Податковий комітет рекомендував Кабінету міністрів спільно з Міністерством фінансів розглянути «викладені у цьому рішенні обставини та за наслідками розгляду вжити відповідні кадрові рішення».
На зустрічі наголошувалося також на проблемах черг на кордонах з обох боків, тож комітет також рекомендував уряду внести відповідні зміни для збільшення кількості пунктів пропуску, їхньої пропускної здатності тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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