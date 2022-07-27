У Раді пропонують скасувати податки на імпорт техніки для зберігання зерна — Finance.ua

У Раді пропонують скасувати податки на імпорт техніки для зберігання зерна Вчора 07:41 — Аграрний ринок

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував схвалити у першому читанні і в цілому законопроєкт щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для зберігання зернових та/або олійних культур (№ 7548-1).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Метою законопроєкту є звільнення від оподаткування ввізним митом виробів та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних культур при ввезенні на митну територію України.

Зазначене звільнення діятиме у період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Раніше в Мінагрополітики повідомляли, що до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 млн тонн.

Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій. Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.

Економічна Правда За матеріалами:

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