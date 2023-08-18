У Раді підтримали ідею передати адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду з 2024 року — Finance.ua

У Раді підтримали ідею передати адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду з 2024 року Сьогодні 12:36

У Раді підтримали ідею передати адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду з 2024 року

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкту № 9569, згідно з яким запропоновано з 1 січня 2024 року передати адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) Пенсійному фонду України (ПФУ).

«Пропонується з 1 січня 2024 року об'єднати адміністративні структури та покласти адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Пенсійний фонд України», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту, що підтримали члени комітету.

Передбачається, що така модель управління дасть змогу:

здійснювати належний контроль за цільовим спрямуванням коштів ЄСВ;

суттєво зменшити адміністративні витрати системи соціального страхування.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його ухвалення надасть змогу збільшити збори ЄСВ і контроль за їхнім цільовим використанням, побудувати єдину сучасну інформаційну систему соцстрахування.

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Систему державного соціального страхування в Україні було створено для економічного захисту кожної людини у зв’язку зі старістю, безробіттям, нещасним випадком на виробництві або тимчасовою втратою працездатності.

Від якості адміністрування та справляння ЄСВ залежить здатність системи соціального страхування профінансувати відновлення і збереження працездатності робітників та гарантувати матеріальне забезпечення громадян, що втратили працездатність.

Довідка Finance.ua:

раніше функція адміністрування вже була покладена на Пенсійний фонд України. ЄСВ сплачувався саме на його рахунки, після цього ці суми розподілялися серед фондів соціального страхування;



проте у березні 2013 року було створено Міністерство доходів і зборів, що взяло на себе функцію адміністрування ЄСВ. У травні 2014 року утворена шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів Державна фіскальна служба України (ДФСУ) перебрала на себе функцію адміністрування ЄСВ.



Економічна Правда За матеріалами:

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