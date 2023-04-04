У Раді передумали повертати податки на пальне з 1 липня — Finance.ua
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У Раді передумали повертати податки на пальне з 1 липня

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На сайті українського парламенту зареєстровано законопроєкт № 9174 щодо збереження пільгового режиму оподаткування пального на період дії воєнного стану.
Про це повідомляє MMR із посиланням на текст документа.
Законопроєкт зареєструвала група народних депутатів із 16 чоловік на чолі з Дмитром Разумковим (міжфракційне об’єднання «Розумна політика»).
Парламентарі пропонують внести зміни в закон України від 21.09.2022 р. № 2618-IX, яким передбачається пільгове оподаткування пального на період воєнного стану на території України, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року.
Зокрема автори документа пропонують виключити із вказаних положень слова «але не довше, ніж до 1 липня 2023 року». Таким чином, ініційовано зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану.
«1 липня 2023 року поступово наближається, але можна констатувати, що економічна ситуація в державі з дати ухвалення вказаного закону суттєво не змінилась. Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії. Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак», — сказано у пояснювальний записці до документа.
Раніше стало відомо, що з 1 липня 2023 року в Україні планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня, що своєю чергою призведе до підвищення цін на пальне на заправках.
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За матеріалами:
MMR
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