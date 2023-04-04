У Раді передумали повертати податки на пальне з 1 липня — Finance.ua

У Раді передумали повертати податки на пальне з 1 липня
На сайті українського парламенту зареєстровано законопроєкт № 9174 щодо збереження пільгового режиму оподаткування пального на період дії воєнного стану.
Законопроєкт зареєструвала група народних депутатів із 16 чоловік на чолі з Дмитром Разумковим (міжфракційне об’єднання «Розумна політика»).
Парламентарі пропонують внести зміни в закон України від 21.09.2022 р. № 2618-IX, яким передбачається пільгове оподаткування пального на період воєнного стану на території України, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року.
Зокрема автори документа пропонують виключити із вказаних положень слова «але не довше, ніж до 1 липня 2023 року». Таким чином, ініційовано зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану.
«1 липня 2023 року поступово наближається, але можна констатувати, що економічна ситуація в державі з дати ухвалення вказаного закону суттєво не змінилась. Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії. Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак», — сказано у пояснювальний записці до документа.
Раніше стало відомо, що з 1 липня 2023 року в Україні планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня, що своєю чергою призведе до підвищення цін на пальне на заправках.
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