У Раді хочуть спростити імпорт будівельної техніки — Finance.ua
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У Раді хочуть спростити імпорт будівельної техніки

Вчора 10:45Казна та Політика
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У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про спрощення митного оформлення імпорту нової та вживаної будівельної техніки.
Як повідомляється на порталі українського парламенту, ініціаторами законопроекту № 7235 виступили народні депутати Іван Крулько, Володимир Кабаченко, Ірина Констанкевич, Георгій Мазураш, Михайло Цимбалюк, Михайло та Юрій Камельчук.
Відповідно до проекту закону, таку техніку, як вантажні машини для аварійного ремонту, автокрани, пожежні машини, автобетономішалки, радіологічні автомобілі та іншу спецтехніку, на час військового, надзвичайного стану пропонується ввозити за спрощеною процедурою за умови відповідності стандарту не нижче за рівень ЄВРО-3.
Крім цього, законопроект передбачає спрощену першу державну реєстрацію такої техніки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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