У путіна придумали, як повернути ліцензії для літаків

Вчора 04:48 — Світ

У путіна придумали, як повернути ліцензії для літаків

Уряд росії призупинив дію угоди з Бермудами про передачу функцій нагляду над зареєстрованими літаками, що діє з 1999 року.

Про це йдеться у повідомленні російського уряду.

«Це дозволить створити умови для реєстрації цивільних літаків у держреєстрі російської федерації та зняти ризики для пасажирських авіаперевезень», — заявили в уряді рф.

Нагадаємо, що кількома днями раніше бермудський реєстр позбавив більшу частину активно літаючих російських літаків сертифікатів льотної придатності.

«Переведення літаків до російського держреєстру дасть можливість росавіації стежити за підтриманням їхньої льотної придатності замість іноземних регуляторів», — йдеться в повідомленні.

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