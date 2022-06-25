У пункті пропуску “Ягодин” більше не будуть пропускати легкові автомобілі — Finance.ua

У пункті пропуску “Ягодин” більше не будуть пропускати легкові автомобілі 25.06.2022, 15:10 — Особисті фінанси

З понеділка, 27 червня з 09:00 (за київським часом) перетинання державного кордону у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» буде можливе лише вантажним транспортом з повною масою понад 7,5 тонни та рейсовими автобусами.

У пункті пропуску «Ягодин» вантажівки до 7,5 тонн і легковий автотранспорт оформлятися не будуть. Аби перетнути кордон, водіям таких категорій транспорту, необхідно прямувати до інших пунктів пропуску. Пропускатимуть лише вантажівки повною масою понад 7,5 тонн та рейсові автобуси.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Такі зміни запроваджують задля підвищення пропускної спроможності пункту пропуску та зменшення черг з вантажних автомобілів», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, порожні вантажівки слідуватимуть по окремих смугах руху, а бензовози, як і раніше, оформлятимуться першочергово.

«Просимо громадян врахувати зазначені тимчасові обмеження з оформлення транспортних засобів у пункті пропуску „Ягодин-Дорогуськ“ та заздалегідь планувати маршрут руху», — додають в управлінні.

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