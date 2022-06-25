У пункті пропуску “Ягодин” більше не будуть пропускати легкові автомобілі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У пункті пропуску “Ягодин” більше не будуть пропускати легкові автомобілі

Особисті фінанси
552
З понеділка, 27 червня з 09:00 (за київським часом) перетинання державного кордону у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» буде можливе лише вантажним транспортом з повною масою понад 7,5 тонни та рейсовими автобусами.
У пункті пропуску «Ягодин» вантажівки до 7,5 тонн і легковий автотранспорт оформлятися не будуть. Аби перетнути кордон, водіям таких категорій транспорту, необхідно прямувати до інших пунктів пропуску. Пропускатимуть лише вантажівки повною масою понад 7,5 тонн та рейсові автобуси.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
«Такі зміни запроваджують задля підвищення пропускної спроможності пункту пропуску та зменшення черг з вантажних автомобілів», — йдеться у повідомленні.
Місце для вашої реклами
Окрім того, порожні вантажівки слідуватимуть по окремих смугах руху, а бензовози, як і раніше, оформлятимуться першочергово.
«Просимо громадян врахувати зазначені тимчасові обмеження з оформлення транспортних засобів у пункті пропуску „Ягодин-Дорогуськ“ та заздалегідь планувати маршрут руху», — додають в управлінні.
Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Забронювати квиток ✈️

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.