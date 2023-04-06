У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi — Finance.ua

У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi Сьогодні 19:13 — Особисті фінанси

У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi

В пунктах пропуску для автомобільного сполучення на західному кордоні розгорнуть безпечну Wi-Fi мережу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Підрозділи зв’язку Держприкордонслужби в пунктах пропуску на західному кордоні розгортають безкоштовну захищену мережу Wi-Fi», — сказано в повідомленні.

Тепер ті, хто подорожує через «Шегині», вже можуть скористатися високошвидкісним вільним доступом до Інтернету, приєднавшись до мережі.

Швидкість зазначеного доступу забезпечена супутниковим терміналом Starlink, а захищеність мережі — обладнанням компанії FortiNET.

Заплановано, що до кінця квітня поточного року, мережа безкоштовного доступу до Інтернету запрацює в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська», «Ягодин», «Порубне», «Красноїльськ» та «Дяківці».

Згодом безкоштовний Інтернет запрацює ще у 18 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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