У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi — Finance.ua
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У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi

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У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi
У пунктах пропуску на західному кордоні з’явиться безкоштовний Wi-Fi
В пунктах пропуску для автомобільного сполучення на західному кордоні розгорнуть безпечну Wi-Fi мережу.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Підрозділи зв’язку Держприкордонслужби в пунктах пропуску на західному кордоні розгортають безкоштовну захищену мережу Wi-Fi», — сказано в повідомленні.
Тепер ті, хто подорожує через «Шегині», вже можуть скористатися високошвидкісним вільним доступом до Інтернету, приєднавшись до мережі.
Швидкість зазначеного доступу забезпечена супутниковим терміналом Starlink, а захищеність мережі — обладнанням компанії FortiNET.
Заплановано, що до кінця квітня поточного року, мережа безкоштовного доступу до Інтернету запрацює в пунктах пропуску «Краківець», «Рава-Руська», «Ягодин», «Порубне», «Красноїльськ» та «Дяківці».
Згодом безкоштовний Інтернет запрацює ще у 18 автомобільних пунктах пропуску на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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