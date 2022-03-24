У ПриватБанку відсудили будівлю за 86 мільйонів — Finance.ua
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У ПриватБанку відсудили будівлю за 86 мільйонів

Вчора 19:43Фондовий ринок
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У ПриватБанку відсудили будівлю за 86 мільйонівУ ПриватБанку відсудили будівлю за 86 мільйонів
Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) визнав недійсним договір купівлі-продажу будівель у Дніпрі, укладений ще у 2014 році, загальною вартістю 86 мільйонів.
Про це повідомили у прес-службі фінустанови з посиланням на відповідну справу № 904/5314/20.
Так, за словами керівника судового напряму ПриватБанку Олега Лазовського, після оголошення в Україні воєнного стану українські суди, і Центральний апеляційний госпсуд зокрема, здебільшого відкладають розгляд усіх судових справ та переносять судові засідання.
«Однак це не стосується лише однієї справи, що пов’язана із колишнім топ-менеджментом ПриватБанку», — каже він, додаючи, що цим рішенням суд яким фактично позбавив держбанк права власності на будівлю вартістю 86 мільйонів.
Про ухвалення постанови апеляційного суду, за словами юриста, банк повідомили 12 березня електронною поштою. «До цього моменту в суді не надавали банку жодної інформації про стан розгляду цієї справи — і це не зважаючи на те, що після введення воєнного стану доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово обмежений», — заявив він.
За словами юриста, це було зроблено попри клопотання банку про відкладення судового засідання через введення в Україні воєнного стану та реальну загрозу життю учасників процесу
ПриватБанк оскаржуватиме це рішення у Верховному Суді.
За матеріалами: Економічна Правда
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