У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай — Finance.ua
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У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай

Фінтех і Картки
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У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай
У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай
Один із найстаріших трамвайних маршрутів у Чеській Республіці нині використовується як туристична пам’ятка (знаменита лінія № 42). Відвідувачі можуть покататися на трамваї та оглянути найпопулярніші пам’ятки столиці країни, такі як Празький Град, Карлів міст та Порохові ворота. І саме на цій трамвайній лінії туристи матимуть можливість оплатити свою поїздку цифровими активами.
Місцева компанія Tram Line об’єдналася з Global Payments, щоб дозволити мандрівникам оплачувати свої подорожі криптовалютою. Петро Соукуп, директор з інформаційних технологій у Prague City Tourism, заявив щодо цієї співпраці: «Немає причин, через які люди не повинні використовувати криптовалюти для регулярних платежів. Тепер всі бажаючі можуть сплатити квиток біткоїнами або, наприклад, за допомогою Ethereum».

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Квиток на вказану туристичну лінію діє протягом 24 годин, тому пасажири можуть користуватися ним безперервно протягом дня. Зазвичай трамвай ходить лише у вихідні, але з 23 червня він курсуватиме з четверга до неділі, щоб задовольнити підвищений туристичний попит.
До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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За матеріалами:
noworries
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