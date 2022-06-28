У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай — Finance.ua

У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай Вчора 05:15 — Фінтех і Картки

У Празі криптовалютою можна буде заплатити за квиток на трамвай

Один із найстаріших трамвайних маршрутів у Чеській Республіці нині використовується як туристична пам’ятка (знаменита лінія № 42). Відвідувачі можуть покататися на трамваї та оглянути найпопулярніші пам’ятки столиці країни, такі як Празький Град, Карлів міст та Порохові ворота. І саме на цій трамвайній лінії туристи матимуть можливість оплатити свою поїздку цифровими активами.

Місцева компанія Tram Line об’єдналася з Global Payments, щоб дозволити мандрівникам оплачувати свої подорожі криптовалютою. Петро Соукуп, директор з інформаційних технологій у Prague City Tourism, заявив щодо цієї співпраці: «Немає причин, через які люди не повинні використовувати криптовалюти для регулярних платежів. Тепер всі бажаючі можуть сплатити квиток біткоїнами або, наприклад, за допомогою Ethereum».

Квиток на вказану туристичну лінію діє протягом 24 годин, тому пасажири можуть користуватися ним безперервно протягом дня. Зазвичай трамвай ходить лише у вихідні, але з 23 червня він курсуватиме з четверга до неділі, щоб задовольнити підвищений туристичний попит.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

noworries За матеріалами:

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