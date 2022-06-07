У повідомленні про санкції ЄС зникла згадка про заборону хмарних сервісів для росії — Finance.ua

У повідомленні про санкції ЄС зникла згадка про заборону хмарних сервісів для росії
Вчора 16:45
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У пресрелізі про затвердження шостого пакету санкцій проти росії на сайті Ради ЄС зникла згадка про обмеження щодо хмарних технологій.
Як повідомляє «Європейська правда», на це звернув увагу блогер Антон Швець.
3 червня на сайті Ради ЄС з’явилося повідомлення про санкції, затвердження яких тривало понад місяць. Один із пунктів стосувався консультаційних послуг і звучав наступним чином: «ЄС заборонить надання в росії бухгалтерських послуг, зв’язків з PR та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів».
Тепер же ця фраза змінена і виглядає так: «ЄС заборонить надання в росії бухгалтерських послуг, зв’язків з PR та консультаційних послуг».
Веб-архів показує, що реліз справді був змінений: 3 червня згадка про хмарні технології ще була, а 4 червня вже зникла. Також хмарні технології не згадуються у рішенні, опублікованому пізніше в Офіційному журналі ЄС.