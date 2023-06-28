У Португалії планують використати ChatGPT для відповідей на дзвінки до екстрених служб — Finance.ua

У Португалії планують використати ChatGPT для відповідей на дзвінки до екстрених служб Сьогодні 03:39 — Технології&Авто

У Португалії планують використати ChatGPT для відповідей на дзвінки до екстрених служб

Португалія планує протестувати нову систему штучного інтелекту на основі чат-бота ChatGPT, щоб перевірити, чи можна її використовувати для екстрених дзвінків у країні.

Про це повідомляє Insider.

Штучний інтелект буде першою точкою контакту для абонентів служби екстреної допомоги 112.

У поліції пояснили, що у періоди завантаженості абонентам доводиться чекати п’ять-шість хвилин, щоб отримати відповідь від екстрених служб. Зокрема, під час пожежі багато людей дзвонять на лінію, щоб повідомити про ту саму ситуацію, що може забрати багато часу у диспетчерів.

Читайте також Розробники Google запустили штучний інтелект, що виявляє випадки відмивання грошей

Система штучного інтелекту відповідатиме на дзвінки «природною мовою». У поліції запевняють, що люди навіть не здогадаються, що вони розмовляють з роботом.

ChatGPT «перевірятиме» дзвінки і у разі потреби буде переадресовувати їх на диспетчера.

Якщо тестування пройде добре, система буде готова до використання до 2025 року.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.