У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют — Finance.ua

У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют Вчора 03:45 — Фінтех і Картки

У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют

Влада Португалії запропонувала ввести прибутковий податок на криптовалюту в розмірі 28%.

Інформація про це з’явилася в проєкті бюджету країни на 2023 рік.

Йдеться про утримання прибуткового податку з криптовалют, які перебувають у розпорядженні користувачів менше ніж рік.

Також автори документа запропонували обкласти податком транзакції з цифровими активами.

Доходи від випуску криптовалют і криптомайнінгу також вважатимуться доходами й оподатковуватимуться в державному плані.

Обговорення проєкту бюджету триватиме кілька тижнів.

Серед менш заможних західноєвропейських країн Португалія протягом певного часу просувала дружню податкову політику з метою заохочення іноземних інвесторів до вливання стабільного потоку капіталу в її економіку. У 2012 році країна запровадила інвестиційну програму «Золота віза» з метою стимулювання створення робочих місць та відновлення виробництва в межах португальських кордонів. З того часу кількість іноземних резидентів у Португалії зросла приблизно на 40%.

cryptomisto За матеріалами:

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