У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют

Фінтех і Картки
218
У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют
У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют
Влада Португалії запропонувала ввести прибутковий податок на криптовалюту в розмірі 28%.
Інформація про це з’явилася в проєкті бюджету країни на 2023 рік.
Йдеться про утримання прибуткового податку з криптовалют, які перебувають у розпорядженні користувачів менше ніж рік.
Також автори документа запропонували обкласти податком транзакції з цифровими активами.
Доходи від випуску криптовалют і криптомайнінгу також вважатимуться доходами й оподатковуватимуться в державному плані.
Обговорення проєкту бюджету триватиме кілька тижнів.
Серед менш заможних західноєвропейських країн Португалія протягом певного часу просувала дружню податкову політику з метою заохочення іноземних інвесторів до вливання стабільного потоку капіталу в її економіку. У 2012 році країна запровадила інвестиційну програму «Золота віза» з метою стимулювання створення робочих місць та відновлення виробництва в межах португальських кордонів. З того часу кількість іноземних резидентів у Португалії зросла приблизно на 40%.

Як купити криптовалюту під час війни

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.