У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют — Finance.ua

У Португалії планують ввести 28% податок на доходи від криптовалют
Влада Португалії запропонувала ввести прибутковий податок на криптовалюту в розмірі 28%.
Інформація про це з’явилася в проєкті бюджету країни на 2023 рік.
Йдеться про утримання прибуткового податку з криптовалют, які перебувають у розпорядженні користувачів менше ніж рік.
Також автори документа запропонували обкласти податком транзакції з цифровими активами.
Доходи від випуску криптовалют і криптомайнінгу також вважатимуться доходами й оподатковуватимуться в державному плані.
Обговорення проєкту бюджету триватиме кілька тижнів.
Серед менш заможних західноєвропейських країн Португалія протягом певного часу просувала дружню податкову політику з метою заохочення іноземних інвесторів до вливання стабільного потоку капіталу в її економіку. У 2012 році країна запровадила інвестиційну програму «Золота віза» з метою стимулювання створення робочих місць та відновлення виробництва в межах португальських кордонів. З того часу кількість іноземних резидентів у Португалії зросла приблизно на 40%.
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