У Porsche розповіли, коли з’явиться електрична Panamera — Finance.ua
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У Porsche розповіли, коли з’явиться електрична Panamera

Технології&Авто
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У Porsche розповіли, коли з’явиться електрична Panamera
У Porsche розповіли, коли з’явиться електрична Panamera
Компанія Porsche вже працює над електричною Panamera. Модель вийде на ринок у другій половині поточного десятиліття і буде побудована на архітектурі SSP.
Швидше за все, батарейна «Панамера» отримає більш ефективні електромотори та тягову батарею з більш високою щільністю зберігання енергії. На цьому ж «візку» Porsche побудує семимісний електричний кросовер, а Volkswagen — флагманський електрокар Project Trinity.
Незважаючи на експерименти із синтетичним паливом, Porsche не відмовляється від розвитку електричної лінійки. У середині десятиліття компанія «запустить» великий кросовер на платформі Scalable Systems Platform (SSP). Той самий «візок» ляже в основу електричної «Панамери» і Project Trinity — флагмана марки Volkswagen. У модельному ряду Panamera EV стане на щабель вище Taycan і буде помітно більшою.
Розробка електричної «Панамери» ще знаходиться на ранній стадії, тому модель вийде на ринок не раніше, ніж за три роки. Перехід на «єдину універсальну архітектуру» SSP розпочнеться у 2026-му, причому у неї, як і у STLA, буде кілька різновидів: SSP n, SSP 1, SSP 2, SSP 3. Імовірно, SSP отримає оновлену 800-вольтову бортову систему та батареї нового покоління, які мають кращі характеристики, у тому числі вищу щільність енергії.
При цьому у звичайної Panamera збережуться традиційні двигуни. Porsche залишить у гамі двигуни V6 2.9 та V8 4.0, але, щоб відповідати екостандарту Євро-7, вони обидва отримають 48-вольтовий стартер-генератор. Бензоелектричні модифікації E-Hybrid матимуть більшу тягову батарею і наростять дальність ходу на електротязі, яка зараз становить 50-56 кілометрів за циклом WLTP.
За матеріалами:
Телеканал 24
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