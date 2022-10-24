У Польщі зросла кількість бізнесів, відкритих українцями — Finance.ua

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У Польщі зросла кількість бізнесів, відкритих українцями

Особисті фінанси
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У Польщі зросла кількість бізнесів, відкритих українцями
У Польщі зросла кількість бізнесів, відкритих українцями
Громадяни України з початку 2022 року відкрили у Польщі 10 207 компаній, 96% з них — після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це свідчить інформація польського реєстру приватних підприємців CEIDG, пише Business Insider Polska.
«Дані чітко показують, що кількість нових компаній, які створили вихідці з України, зростає. Причому зростання різке. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273», — сказала керівниця групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.
Вона вважає, що вересневі дані є особливо важливими — це свідчить про те, що люди збираються залишитися в Польщі надовго.
«Чому цей місяць такий важливий? Зважаючи на розклад календаря навчального року, можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, а це важливе рішення з огляду вибору місця проживання. Якщо до цього додати рішення про створення фірми, тобто вибір форми заробітку та забезпечення джерела доходу, то можна припустити, що ці люди планують пов’язати своє життя з Польщею на тривалий час», — вважає вона.
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Якщо порівняти кількість нових бізнесів українців із загальною кількістю зареєстрованих за місяць підприємств, то виявиться, що їхня частка зросла з 0,6% у січні до 7% у вересні. Без урахування товариств і кооперативів ця частка взагалі сягає 8,5%. Це означає, що майже кожну десяту компанію, засновану протягом минулого місяця, створили українці.
Кожна четверта з понад 10 тис. компаній українців працює в будівництві. Основним видом діяльності 16% нових бізнесів вказано IT, ще 7% — транспорт і складське господарство. Значну частку становить також ремонт автотранспортних засобів, зокрема мотоциклів.

Як запустити інтернет-магазин у Польщі

За матеріалами:
Zaxid.net
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