У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України — Finance.ua

У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України Вчора 18:00

У Польщі вдалося зібрати вже 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталка Панченко.

«Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України», — написала вона у Facebook.

Акцію у Польщі анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

Економічна Правда За матеріалами:

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