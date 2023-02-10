У Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю — Finance.ua

У Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю Сьогодні 16:15 — Світ

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Після того як на польсько-білоруському кордоні залишилось працювати всього два із шести пунктів пропуску, влада Польщі допускає закриття останніх з них.

Про це повідомляє TVN 24

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща «не виключає подальшого закриття пунктів пропуску» зі своїм східним сусідом. Причиною цього, зазначив він, є «зростання напруги», пов’язане з тим, що «білорусь грає так, як грає кремль», і така поведінка «стає все більш небезпечною для Польщі, для України та Європи».

Читайте також На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску

Зазначається, що рішення зупинити рух транспорту в Бобровниках Підляського воєводства Польщі ухвалили в четвер. Після цієї події тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Войцеховського викликали до МЗС у Мінську.

За словами міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, відповідне рішення було ухвалене «через важливі інтереси державної безпеки». Слід додати, що понад рік Бобровники був єдиним діючим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з білоруссю в цьому регіоні, де здійснювалися вантажні та пасажирські перевезення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.