У Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю — Finance.ua
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У Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю

Світ
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Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
Фото: twitter.com/Straz_Graniczna
Після того як на польсько-білоруському кордоні залишилось працювати всього два із шести пунктів пропуску, влада Польщі допускає закриття останніх з них.
Про це повідомляє TVN 24.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща «не виключає подальшого закриття пунктів пропуску» зі своїм східним сусідом. Причиною цього, зазначив він, є «зростання напруги», пов’язане з тим, що «білорусь грає так, як грає кремль», і така поведінка «стає все більш небезпечною для Польщі, для України та Європи».
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Зазначається, що рішення зупинити рух транспорту в Бобровниках Підляського воєводства Польщі ухвалили в четвер. Після цієї події тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Войцеховського викликали до МЗС у Мінську.
За словами міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, відповідне рішення було ухвалене «через важливі інтереси державної безпеки». Слід додати, що понад рік Бобровники був єдиним діючим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з білоруссю в цьому регіоні, де здійснювалися вантажні та пасажирські перевезення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
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