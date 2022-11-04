У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися 650 тисяч українців — Finance.ua
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У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися 650 тисяч українців

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Міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила, що у країні за спрощеною процедурою працюють близько 650 тис. громадян України. Про це повідомляє польське видання Gazetaprawna.pl, повідомляє УНН.
«Ситуація на ринку праці схожа на торішню, тому поки що тривожних симптомів немає. Наступного року рівень безробіття у Польщі незначно зросте — приблизно до 5,4%. Нині у нас на спрощених умовах працює близько 650 тисяч громадян України. Це дуже хороша новина», — наголосила чиновниця.
За її словами, у Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який станом на вересень становив 5,1%. Так, найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим — у Підкарпатському (Жешув).
За матеріалами:
УНН
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