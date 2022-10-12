У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба" — Finance.ua
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У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"

Енергетика
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Польский оператор нафтопроводів PERN проти ночі у вівторок зафіксував витік на одній з ниток західної ділянки трубопроводу «Дружба», яким сира нафта з РФ потрапляє до Німеччини.
Про це повідомила пресслужба PERN.
«Наразі причини інциденту не відомі — перекачування на пошкодженій лінії було негайно припинено. Інша нитка нафтопроводу працює без змін», — повідомили у компанії.
Наголошується, що інші елементи інфраструктури компанії працюють у штатному режимі. Зокрема — Померанська ділянка (Плоцьк — Ґданськ), через яку транспортується нафта, що надходить танкерами до Ґданську, а потім також до Німеччини.
На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби компанії та Державної пожежної охорони для оцінки ситуації, огородження території та продовження аварійно-рятувальних робіт, додали у PERN.
За матеріалами:
Економічна Правда
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