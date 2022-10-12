У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба" — Finance.ua

У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба" Вчора 11:32 — Енергетика

Польский оператор нафтопроводів PERN проти ночі у вівторок зафіксував витік на одній з ниток західної ділянки трубопроводу «Дружба», яким сира нафта з РФ потрапляє до Німеччини.

Про це повідомила пресслужба PERN.

«Наразі причини інциденту не відомі — перекачування на пошкодженій лінії було негайно припинено. Інша нитка нафтопроводу працює без змін», — повідомили у компанії.

Наголошується, що інші елементи інфраструктури компанії працюють у штатному режимі. Зокрема — Померанська ділянка (Плоцьк — Ґданськ), через яку транспортується нафта, що надходить танкерами до Ґданську, а потім також до Німеччини.

На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби компанії та Державної пожежної охорони для оцінки ситуації, огородження території та продовження аварійно-рятувальних робіт, додали у PERN.

Економічна Правда За матеріалами:

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