У Польщі відкрили судноплавний канал в обхід росії — Finance.ua

У Польщі відкрили судноплавний канал в обхід росії Вчора 19:15 — Світ

У Польщі відкрили судноплавний канал в обхід росії, Фото: РАР

У Польщі за участю президента та прем’єр-міністра країни Анджея Дуди і Матеуша Моравецького в суботу урочисто відкрили водний канал через Віслинську косу, проти якого раніше активно виступала росія.

Як підкреслив Дуда, відкриття цього нового водного шляху, який дасть можливість суднам безперешкодно заходити з Гданської затоки до порту в Ельблонгу є «великою перемогою Польщі» та всіх тих, хто розуміє значення слова «суверенітет».

Він зауважив, що з 1945 року вхід до Віслинської затоки був фактично неможливий без згоди росії. Польський лідер зазначив, що раніше було багато штучно створених перепон для заходу суден до Ельблонга, тому значення цього порту в останні десятиліття значно зменшилося. Найважливішим зараз він назвав те, що до цього порту зможуть заходити судна без згоди країни, недружньої для Польщі, яка «без вагань нападає і поневолює інших».

У свою чергу прем’єр Моравецький наголосив, що символічно відкриваючи канал 17 вересня, Варшава «зриває останні кайдани залежності» спочатку від срср, а зараз — росії. Він зазначив, що відкриття каналу дасть поштовх для розвитку Ельблонга й цілого регіону, позбавляючи його залежності від рф.

Фото: РАР

Як повідомлялося, уряд Польщі в 2017 році ухвалив рішення розпочати будівництво водного каналу через Віслинську косу, яке тривало з 2018 року. Завдяки йому судна зможуть прибувати до польського порту Ельблонг, не заходячи у територіальні води росії. Канал має близько 1 км довжини, 60 метрів ширини і п’ять метрів глибини.

Очікується, що через канал до порту в Ельблонгу зможуть заходити морські судна завдовжки до 100 метрів, завширшки 20 м і зануренням до 5 м. Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через водний канал і Віслинську затоку до Ельблонга становить 23 км. Загальна вартість інвестиції — 2 млрд злотих (понад 400 млн $). З 18 вересня він буде доступний для руху кораблів.

На початку реалізації інвестиції проти неї активно протестувала росія. Зокрема, москва погрожувала заблокувати будівництво каналу, використовуючи аргументи, що це зашкодить екосистемі регіону, завдасть удару по рибальству, а відтак економіці регіону. росія також звинувачувала Польщу в недотриманні міжнародних конвенцій, зокрема у рамках комісії з охорони морського середовища Балтики (HELCOM).

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