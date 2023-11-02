У Польщі стає менше роботи, можуть почати знижувати зарплати — Finance.ua

У Польщі стає менше роботи, можуть почати знижувати зарплати Сьогодні 19:46 — Світ

У Польщі стає менше роботи, можуть почати знижувати зарплати

На польському ринку праці на перший погляд ситуація здається стабільною. На популярних сайтах є численні пропозиції роботи, а компанії, які шукають спеціалістів, роблять ставки на винагороди для співробітників. Може скластися враження, що тут справжній бум зайнятості. Це лише одна сторона медалі. Друга — зміни, які відбуваються з кожним місяцем у багатьох галузях промисловості, і хвилювання підприємців щодо наступного року.

Про це пише inpoland.net.pl

Аналіз Grant Thornton і системи Element показує, що у вересні кількість оголошень про прийом на роботу зменшилася на 35 тисяч пропозицій. Фахівці ринку праці зазначають, що таких показників не було навіть під час пандемії коронавірусу.

Зменшення кількості вакансій зафіксовано навіть в IT-галузі. Минулого місяця на найбільших рекрутингових порталах було вдвічі менше пропозицій про роботу ІТ-спеціалістів, ніж рік тому. Пропозицій роботи з-за кордону також значно менше.

На думку аналітиків, роботодавці призупиняють набір через побоювання невизначеної економічної ситуації та високої вартості найму працівників. Пропозицій дистанційної роботи також стає все менше.

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Останній «Барометр польського ринку праці», підготовлений Personnel Service, показує, що кожне третє підприємство (36%) не планує підвищувати зарплати своїм працівникам наступного року. Дослідження також показує, що кожен дев’ятий роботодавець (11%) має намір скоротити зарплати своїм співробітникам.

На думку деяких експертів, також викликає занепокоєння відсоток компаній, які планують скорочувати робочі місця. Кожен п’ятий роботодавець не приховує, що розглядає таку можливість. Також помітно зниження попиту на працівників з низькою кваліфікацією.

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На підвищення заробітної плати зможуть розраховувати працівники майже 39% компаній. В основному це стосується спеціалістів великих компаніях, особливо в галузі транспорту та логістики.

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uamedia За матеріалами:

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