У Польщі розпочнеться реєстрація тих, хто прибув із України: що треба знати — Finance.ua
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У Польщі розпочнеться реєстрація тих, хто прибув із України: що треба знати

Вчора 19:02Особисті фінанси
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Реєстрація людей, які прибули з України (громадяни України та члени їхніх сімей, які не обов’язково мають громадянство України) і хочуть отримати в Польщі особистий ідентифікаційний номер (PESEL), щоб залишитися тут жити, працювати та користуватися допомогою польської держави, розпочнеться гмінними органами місцевого самоврядування. Середа 16 березня.
Про це у суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер.

Але є проблема

Незважаючи на те, що заявлено про можливість отримання PESEL з 16 березня, багато ужендів не готові технічно до прийому документів і видачі номера PESEL.
Тому з’являється все більше інформації, що з 16 березня ця система не запрацює.
Не треба йти в уженд і стояти в черзі та чекати, коли приймуть ваші документи. Запис проходитиме електронно.

Нові правила

Раніше портал in-poland.com повідомляв про те, що у Польщі призупинили реєстрацію людей, які прибули з України, які хотіли отримати в Польщі особистий ідентифікаційний номер (PESEL). Це пов’язано з прийняттям парламентського акту 12 березня та необхідністю його виконання. Ті українці, які вже отримали PESEL, мають знову прийти в уженд, щоб подати фотографії та свої відбитки пальців відповідно до Закону про допомогу громадянам України.
Нові правила передбачають:
  • при оформленні номера PESEL українці та члени їхніх сімей зобов’язані додавати фотографії;
  • відбитки пальців також будуть зняті під час подання заяви;
  • особу заявника буде підтверджено на підставі паспорта або іншого документа з фотографією, а для осіб віком до 18 років це може бути документ підтвердження народження;
  • до заяви на отримання номера PESEL має бути додано копію документа, на підставі якого орган встановив особу;
  • у зв’язку з необхідністю присвоїти номери PESEL багатьом людям у стислий термін, для прискорення цієї процедури особи, які мають таку можливість, можуть при поданні заяви надати ксерокопію документа, що посвідчує особу, разом із оригіналом.
За матеріалами: inpoland
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