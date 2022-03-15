У Польщі розпочнеться реєстрація тих, хто прибув із України: що треба знати — Finance.ua

Реєстрація людей, які прибули з України (громадяни України та члени їхніх сімей, які не обов’язково мають громадянство України) і хочуть отримати в Польщі особистий ідентифікаційний номер (PESEL), щоб залишитися тут жити, працювати та користуватися допомогою польської держави, розпочнеться гмінними органами місцевого самоврядування. Середа 16 березня.
Про це у суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер.
Але є проблема
Незважаючи на те, що заявлено про можливість отримання PESEL з 16 березня, багато ужендів не готові технічно до прийому документів і видачі номера PESEL.
Тому з’являється все більше інформації, що з 16 березня ця система не запрацює.
Не треба йти в уженд і стояти в черзі та чекати, коли приймуть ваші документи. Запис проходитиме електронно.
Нові правила
Раніше портал in-poland.com повідомляв про те, що у Польщі призупинили реєстрацію людей, які прибули з України, які хотіли отримати в Польщі особистий ідентифікаційний номер (PESEL). Це пов’язано з прийняттям парламентського акту 12 березня та необхідністю його виконання. Ті українці, які вже отримали PESEL, мають знову прийти в уженд, щоб подати фотографії та свої відбитки пальців відповідно до Закону про допомогу громадянам України.
Нові правила передбачають:
при оформленні номера PESEL українці та члени їхніх сімей зобов’язані додавати фотографії;
відбитки пальців також будуть зняті під час подання заяви;
особу заявника буде підтверджено на підставі паспорта або іншого документа з фотографією, а для осіб віком до 18 років це може бути документ підтвердження народження;
до заяви на отримання номера PESEL має бути додано копію документа, на підставі якого орган встановив особу;
у зв’язку з необхідністю присвоїти номери PESEL багатьом людям у стислий термін, для прискорення цієї процедури особи, які мають таку можливість, можуть при поданні заяви надати ксерокопію документа, що посвідчує особу, разом із оригіналом.