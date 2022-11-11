У Польщі рівень життя покращився у половини українців — Finance.ua
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У Польщі рівень життя покращився у половини українців

Особисті фінанси
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У Польщі рівень життя покращився у половини українців
У Польщі рівень життя покращився у половини українців, Фото: news.eurabota.ua
Половина українців у Польщі покращили свій рівень життя порівняно з тим, як вони жили у своїй країні. 51% опитаних сказали, що можуть купувати речі та продукти, на які вдома бракувало коштів.
Про це пише money.pl.
Результати дослідження агентства зайнятості Gremi Personal щодо якості життя українців у Польщі показують, що значно краще жити стали 51,1% наших співгромадян. 36,7% не бачать різниці. 12,2% — відповіли, що живуть на нижчому рівні, бо у своїй країні мали кращу роботу і заробляли більше.
Ця тенденція стосуються як висококласних спеціалістів, які працюють у Польщі за фахом, відкривають компанії та іноді заробляють більше поляків, так і трудових мігрантів, які приїжджають заробляти, щоб витратити ці гроші в Україні.
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«Українці, як і раніше, є цінними працівниками для польського підприємця та привабливими споживачами для польської економіки», — зазначила експерт агенції Анна Джоболда.
Лише у 2018 році українці витратили в Польщі в понад 10 млрд злотих за рік (понад 2 млрд євро).

Мінімальні зарплати

Ще до початку війни українці становили найбільшу групу економічної міграції в Польщі — вони приїжджали як на постійну роботу, яка більш оплачується, так і на тимчасові контракти.
«Зараз більшість громадян України шукають тимчасову роботу за 6-9-місячними контрактами, тому що хочуть повернутися на батьківщину», — зазначили експерти Gremi Personal.
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Ціни на основні продукти у Польщі так Україні суттєво не відрізняються, навіть з огляду на інфляцію. Але мешканці Польщі заробляють у середньому до трьох разів більше, ніж в Україні.
«Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 3010 злотих брутто, а в Україні — 6,5 тисяч гривень, або близько 846 злотих», — пояснюють фахівці.

Українці вигідні для економіки Польщі

За останніми даними міністерства сім’ї і соціальної політики Польщі, у цій країні за спрощеною процедурою працюють вже близько 650 тисяч громадян України.
Раніше професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету назвав цифри, скільки податків українські біженці заплатили в бюджет Польщі.
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Він зазначив, що на допомогу українцям було витрачено 3,5 мільярди злотих (750 млн євро), тоді як країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від сплачених ними податків.
У перспективі план інтеграції біженців з України може сприяти збільшенню ВВП Польщі від 0,2% до 3,5%. Такий прогноз зробили експерти консалтингової компанії Deloitte.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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