У Польщі перевірятимуть, чи діти з України ходять до шкіл — Finance.ua
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У Польщі перевірятимуть, чи діти з України ходять до шкіл

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Близько 200 тисяч дітей з України навчаються у школах Польщі. Польські школи отримають додаткові фінанси на забезпечення підручниками та навчальними матеріалами учнів з України.
Тепер директори шкіл та органи місцевого самоврядування отримають інструменти, які дозволятимуть їм перевіряти, чи учні з України відвідують та навчаються у польських школах. Відповідний законопроєкт розробило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
За польськими даними, початкову школу в Польщі відвідують 8% українців, а середню — приблизно 50%.
Згідно з пропозицією, директори шкіл та органи місцевого самоврядування перевірятимуть, чи діти з України відвідують школу. Пояснюють необхідність змін тим, що це допоможе швидше реагувати, якщо не буде виконано шкільного обов’язку, оскільки закони Польщі передбачають обов’язкову шкільну освіту для всіх дітей.
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Тому якщо ви проживаєте в Польщі вже тривалий час або плануєте залишатися, краще записати дитину до державної або приватної тамтешньої школи.

Як відбуватиметься перевірка

Розпочати перевірки планують із наступного навчального року. Також зазначають, що такі нововведення допоможуть адміністраціям шкіл краще проводити контроль відвідуваності.
Перевірятимуть завдяки PESEL. З нього до бази даних інформаційної системи освіти надходитиме інформація про дітей шкільного віку, які приїхали до Польщі з України.
За матеріалами:
Телеканал 24
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