У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень — Finance.ua

У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень Вчора 14:30 — Кримінал

У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень

У Польщі оштрафували українця, який намагався завезти в Польщу тисячі доларів, євро та гривень. Чоловік повинен сплатити 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).

Про це повідомили в податковій адміністрації Жешува

«Під час перевірки легкового автомобіля, який в'їжджав до Польщі через прикордонний перехід Медика співробітники митно-податкової служби виявили незаконне перевезення готівки», — йдеться у повідомленні.

При собі українець мав майже 13 тис. євро, 4,5 тис. доларів та 405 тис. гривень. Його оштрафували, тому що при перетині кордону він не повідомив про ці кошти у письмовій формі — як передбачає закон.

Тепер мандрівник має сплатити штраф у розмірі 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).

Зазначається, що людина, яка перевозить не менше 10 тис. євро (або еквівалент цієї суми в інших валютах) під час в'їзду або виїзду з Європейського Союзу зобов’язаний письмово повідомити про ці кошти співробітникам митної та податкової служби або прикордонної служби.

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