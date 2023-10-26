У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень — Finance.ua
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У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень

Кримінал
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У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень
У Польщі оштрафували українця, який в'їхав в країну з тисячами доларів, євро та гривень
У Польщі оштрафували українця, який намагався завезти в Польщу тисячі доларів, євро та гривень. Чоловік повинен сплатити 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).
Про це повідомили в податковій адміністрації Жешува.
«Під час перевірки легкового автомобіля, який в'їжджав до Польщі через прикордонний перехід Медика співробітники митно-податкової служби виявили незаконне перевезення готівки», — йдеться у повідомленні.
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При собі українець мав майже 13 тис. євро, 4,5 тис. доларів та 405 тис. гривень. Його оштрафували, тому що при перетині кордону він не повідомив про ці кошти у письмовій формі — як передбачає закон.
Тепер мандрівник має сплатити штраф у розмірі 12 тис. злотих (понад 103 тис. грн).
Зазначається, що людина, яка перевозить не менше 10 тис. євро (або еквівалент цієї суми в інших валютах) під час в'їзду або виїзду з Європейського Союзу зобов’язаний письмово повідомити про ці кошти співробітникам митної та податкової служби або прикордонної служби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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