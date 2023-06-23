У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України — Finance.ua
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У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України

Фондовий ринок
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У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України
У Польщі обшукали 222 фірми у справі про ввезення зерна з України
У Польщі в рамках справи про ввезення до країни українського зерна за дорученням Жешувської прокуратури співробітники Національної податкової адміністрації провели обшуки у 222 компаніях та митних установах.
Про це пише RMF24.
Розслідування щодо українського зерна, яке імпортується до Польщі, проводить Воєводська прокуратура в Жешуві. Вона вже взяла на себе десятки підготовчих проваджень для подальшого розслідування. І саме за її наказом у четвер діяли співробітники Національної податкової адміністрації.
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«222 обшуки були проведені в штаб-квартирах імпортерів зерна та митних установах по всій країні», — повідомила в п’ятницю прокурор Ганна Бернат-Ложанська, прессекретар Жешувської регіональної прокуратури.
В результаті цих заходів було вилучено велику фінансову та бухгалтерську документацію, докази прикордонного контролю, носії інформації, ділову кореспонденцію та понад 1 000 тонн зерна, яке, ймовірно, не відповідало заявленому в митній декларації, повідомила Бернат-Ложанська.
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Прессекретар голови Національної податкової адміністрації Юстина Пасечинська повідомила, що в операції брали участь понад 800 співробітників.
В інтересах слідства подробиці про проведені обшуки не розголошуються.
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Прокуратура Жешува долучила до розслідування провадження, які раніше вели інші прокуратури по всій країні, а також повідомлення, підготовлені митною та податковою службами. Слідчі розслідують усі випадки шахрайства, пов’язані з якістю українського зерна, яке імпортувалося як технічне або промислове, і могло бути використане для виробництва продуктів харчування або кормів для тварин.
Імпортери, які декларували використання зерна в технічних цілях, сподівалися обійти процедури і уникнути спеціалізованого тестування з боку інспекцій, відповідальних за перевірку такої продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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