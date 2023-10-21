У Польщі не вистачає далекобійників — Finance.ua

У Польщі не вистачає далекобійників Сьогодні 04:04 — Особисті фінанси

У Польщі не вистачає далекобійників

Зараз у Польщі не вистачає понад 130 тисяч водіїв вантажівок. Така ситуація склалася, серед іншого, через відтік водіїв з України, пише inpoland.net.pl.

Оскільки кількість водіїв з України зменшується, польські компанії наймають все більше людей з інших країн. Ще однією причиною є вихід багатьох працівників на пенсію.

Як розповів Мацей Вронський, президент Асоціації роботодавців Польщі в галузі транспорту та логістики, середній вік водіїв значно вищий, ніж у працівників інших професій — 45 років.

За даними транспортних компаній, середня зарплата, на яку зараз може розраховувати новий водій, становить 8,5−10,5 тис. злотих нетто.

Попри те, що кількість українських водіїв значно зменшилася, вони й досі є найчисленнішою групою іноземців у цій галузі.

Все більше водіїв з Білорусі працюють у польських транспортних компаніях. Рік тому їх було понад 28 тисяч, зараз — понад 58 тисяч. Ще більш помітний приріст спостерігається серед водіїв з Казахстану. Ще рік тому їх було менше 100, а зараз — понад 900, тобто \ їх кількість зросла майже в десять разів.

Перевізники однак зазначають, що проблема дефіциту водіїв зараз менш відчутна, оскільки на ринку спостерігався спад попиту на транспорт. Це, у свою чергу, є результатом падіння виробництва в Європі.

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uamedia За матеріалами:

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