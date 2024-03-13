У Польщі готують програму будівництва бомбосховищ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі готують програму будівництва бомбосховищ

Світ
6
У Польщі готують програму будівництва бомбосховищ
У Польщі готують програму будівництва бомбосховищ
У Польщі планують створити програму щодо будівництва бомбосховищ у регіонах країни.
Про це в ефірі радіо ZET заявив віцепрем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
«Я створив групу радників до справ місцевого самоврядування… На першому засіданні ми підняли питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми», — заявив Косіняк-Камиш.
Читайте також
Він додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.
Заступники міністрів інфраструктури України і Польщі Сергій Деркач та Павел Ганцаж провели засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, під час якого обговорили питання підписання Угоди про спільний митний та прикордонний контроль.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.