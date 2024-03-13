У Польщі готують програму будівництва бомбосховищ — Finance.ua

У Польщі готують програму будівництва бомбосховищ
У Польщі планують створити програму щодо будівництва бомбосховищ у регіонах країни.
Про це в ефірі радіо ZET заявив віцепрем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
«Я створив групу радників до справ місцевого самоврядування… На першому засіданні ми підняли питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми», — заявив Косіняк-Камиш.
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Він додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.
Заступники міністрів інфраструктури України і Польщі Сергій Деркач та Павел Ганцаж провели засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, під час якого обговорили питання підписання Угоди про спільний митний та прикордонний контроль.
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