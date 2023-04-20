У Польщі десятки стартапів опинилися на межі банкрутства через корупційний скандал із грантами ЄС — Finance.ua

У Польщі десятки стартапів опинилися на межі банкрутства через корупційний скандал із грантами ЄС Сьогодні 03:07 — Фондовий ринок

У Польщі десятки стартапів опинилися на межі банкрутства через корупційний скандал із грантами ЄС

Понад 100 польських компаній, у тому числі десятки стартапів, не отримали €175 млн у вигляді грантів ЄС, оскільки установа, яка відповідає за їх виплату, була замішана в корупційному скандалі.

Про це пише Sifted.

Антикорупційні органи Польщі розслідують програму, що проводиться Національним центром досліджень і розробок (NCBR) — державним органом, відповідальним за розподіл грантів, що фінансуються ЄС, для дослідницьких проєктів та компаній-початківців у Польщі. Гранти в рамках програми варіюються від 2,7 млн до 122 млн злотих.

Розслідування розпочалося після повідомлень польські ЗМІ про те, що гранти були надані двом компаніям із сумнівним правом на участь, ймовірно повʼязаним із політиками.

Тож, виплату всіх програмних грантів було призупинено з лютого, ці затримки серйозно вплинули на роботу десятків стартапів у таких галузях, як ШІ, дрони, кібербезпека та передові технології охорони здоровʼя.

Деякі отримувачі гранту тепер планують подати до суду на NCBR. «Затримки свідчать про повну відсутність адміністративної культури та недовіру до підприємців у Польщі», — каже Кшиштоф Брисевич, партнер юридичної фірми BBS Legal, який підтримує звʼязок із багатьма постраждалими засновниками.

Ухвалення грантового фінансування, ймовірно, обійдеться багатьом із підприємців набагато дорожче, ніж відмова від нього. Деякі з цих підприємців вже відклали інші проєкти або взяли кредити. Іншим стартапам довелося звернутися по допомогу до своїх інвесторів.

Навіть якщо грантові гроші надійдуть найближчим часом, засновникам буде важко витратити все до кінця року. Оскільки гроші надходять із бюджету ЄС на 2014-2020 роки, правила ЄС свідчать, що всі витрати мають бути подані до кінця 2023 року.

Нагадаємо, NCBR був заснований у 2007 році, це один із основних інститутів у Польщі з розподілу фінансування ЄС для інновацій та досліджень. У рамках програми «Fast Track — Digital Innovation» компанії отримали гранти на фінансування проєктів у галузі кібербезпеки, цифровізації промисловості та цифрових креативних технологій.

У листопаді 2022 року 117 компаній, у тому числі 99 стартапів або малих підприємств, отримали гранти на загальну суму 801 млн злотих (€117 млн). NCBR почав підписувати контракти із вибраними компаніями на початку року, але вже у лютому ЗМІ повідомили, що дві компанії були повʼязані з Республіканською партією, яка має політичний вплив на призначення до NCBR.

Антикорупційне бюро країни наразі розслідує процес надання грантів. Деякі із залучених політиків уже пішли у відставку або були переведені до інших відомств.

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