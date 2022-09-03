У Польщі близько 430 тисяч українців офіційно працевлаштувалися — Finance.ua

У Польщі близько 430 тисяч українців офіційно працевлаштувалися Вчора 06:22 — Особисті фінанси

У Польщі близько 430 тисяч українців офіційно працевлаштувалися

Близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі у зв’язку з повномасштабним вторгненням, знайшли роботу.

Про це повідомляє місцеве видання inpoland.net.

«Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас», — наголосив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед.

Також, за його інформації, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер PESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.

Закон передбачає надання номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі. Наявність номера дозволяє українцям користуватися низкою державних послуг.

Довідка Finance.ua:

у Польщі опитали працевлаштованих українців — 74,5% надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% респондентів надсилають на батьківщину більш ніж половину заробітку, а 39,1% — менше половини;

у 2022 році до Польщі прибула рекордна кількість українців. Громадяни України не розселяються по країні рівномірно. Очевидно, що є міста, які більше приваблюють, зокрема, кращими умовами праці, освіти, житлом, інфраструктурою тощо. Так, найбільше українців у Жешуві — вони становлять 37% від всіх жителів міста;

у Польщі у 2023 році набудуть чинності зміни до Трудового кодексу, які впроваджують дві директиви ЄС — про прозорі та передбачувані умови праці, а також батьківська директива.

УНН За матеріалами:

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