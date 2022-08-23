У податковій викрили схему присвоєння майна бізнесу з окупованих територій на 240 млн грн — Finance.ua
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У податковій викрили схему присвоєння майна бізнесу з окупованих територій на 240 млн грн

Кримінал
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У податковій викрили схему присвоєння майна бізнесу з окупованих територій на 240 млн грн
У податковій викрили схему присвоєння майна бізнесу з окупованих територій на 240 млн грн, ssu.gov.ua
Правоохоронці викрили схему, яка полягала у присвоєнні та розтраті реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином зловмисники могли вкрасти мільярди гривень. До злочину можуть бути причетні співробітники Державної податкової служби (ДПС), повідомляє прес-центр відомства.
Відомо, що зловмисники використали інформацію електронних систем ДПС, завдяки чому їм вдалося привласнити активи на 240 млн грн.
В Офісі генпрокурора повідомили, що учасниками схеми виявились співробітники ДПС у Дніпропетровській області. На користь третіх осіб вони визначали компанії з великими сумами реєстраційного ліміту ПДВ. Жертвами виявилися бізнеси з окупованих територій Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської областей.
Надалі вони від імені керівників підприємств отримували кваліфіковані електронні підписи та доступ до електронного кабінету платника податків. Після цього реєстрували податкові накладні та проводили безтоварні операції з бізнесом із Львівської, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей.
"Наразі досліджуються обставини присвоєння активів понад 15 підприємств на суму понад 240 млн грн, — повідомили правоохоронці.
За матеріалами:
УБР
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